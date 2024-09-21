Минимальная цена на овощи «борщевого набора» в торговых сетях Крыма на период с 21.09 по 23.09

Минимальная цена на овощи «борщевого набора» в торговых сетях Крыма на период с 21.09 по 23.09Овощи борщевого набора (картофель, лук репчатый, морковь, свекла, капуста) относятся к социальной группе товаров.
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