На саммите ЕС обсудят глобальную нестабильность, «не отвлекаясь от поддержки Украины»

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в среду, 25 октября, заявил, что на саммите Европейского союза 26-27 октября будут обсуждаться проблемы глобальной нестабильности, «не отвлекаясь от поддержки Украины», – сообщают СМИ.
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