Ссуды общественности: россияне уже взяли кредитов на рекордные 38 трлн

Общий объем кредитов россиян на начало ноября превысил 38 трлн рублей, сообщает издание «Известия». В последние месяцы наблюдается заметное замедление темпов кредитования, что связано с активным повышением ключевой ставки.
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