"Ушла эпоха 90-х?": известную торговую точку снесли во Владивостоке

"Ушла эпоха 90-х?": известную торговую точку снесли во Владивостоке

Жители Владивостока рассказали о ликвидации одной известных торговых точек в районе Первой Речки. Как уточнили очевидцы, популярный магазин сдобных изделий, находящийся рядом с остановкой, теперь практически полностью демонтировали.

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