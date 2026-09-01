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Тарифы на коммуналку вырастут в Приморье с 1 октября больше чем на 9%

Тарифы на коммуналку вырастут в Приморье с 1 октября больше чем на 9%

Резкий рост тарифов на услуги ЖКХ произойдёт ровно через месяц, 1 октября. В разных регионах России повышение составит от 8 до 22%, в Приморском крае — в среднем должно составить 9,2%, сообщает PRIMPRESS.

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