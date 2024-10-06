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33 635 зрителей – аудитория двух матчей регулярки НХЛ в Праге. В обоих случаях арена не была заполнена на 100%

«Нью-Джерси» дважды обыграл «Баффало» (4:1, 3:1) в вынесенных матчах регулярки в столице Чехии.  По данным официального сайта лиги, первую игру на «О2 Арене» в Праге посетили 16 913 зрителей, вторую – 16 722.

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