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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чарльз Баркли – молодым игрокам: «80 процентов профессиональных спортсменов разоряются. Когда тебе будет 55, сколько денег у тебя останется?»

«Я был идиотом, когда впервые получил большие деньги. У меня было три или четыре автомобиля. Доктор Джей спросил у меня: «Сколько автомобилей ты можешь водить одновременно?» Я ответил: «Один».

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