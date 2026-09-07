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Вечерний Новосибирск

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Андрей Травников отметил большую работу по цифровизации здравоохранения НСО

Андрей Травников отметил большую работу по цифровизации здравоохранения НСО

С докладом о цифровизации системы здравоохранения Новосибирской области выступил министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий.

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