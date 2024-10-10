"О чём говорить было не принято… Грозят ли России еврейские погромы?"

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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Evgenija Palette
Прямо с языка сняли...
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2 час.
Evgenija Palette
Да. Зря они об этом ЗАГОВОРИЛИ... Теперь пусть трясутся...
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2 час.
Ружеро Подземный
&quot;Тогда почему большинство губернаторов в России - славные представители этой вечной неистребимой нации?&quot; - я задал вопрос по этому утверждению, при чём тут Госдума? Ради интереса, почитайте список депутатов от &quot;ЕР&quot;, сколько насчитаете евреев, а сколько кавказцев и азиатов.
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2 час.

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