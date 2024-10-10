НИЦ Глобальных коммуникаций Намедни «Росгвардия и Федерация еврейских общин России (ФЕОР) заключили в Москве соглашение о сотрудничестве, направленное на противодействие проявлениям ксенофобии и антисемитизма, а также на взаимодействие в области образования, культуры и духовно-нравственного воспитания военнослужащих.
"О чём говорить было не принято… Грозят ли России еврейские погромы?"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Evgenija Palette
Прямо с языка сняли...
Ответить
2 час.
Evgenija Palette
Да. Зря они об этом ЗАГОВОРИЛИ... Теперь пусть трясутся...
Ответить
2 час.
Ружеро Подземный
"Тогда почему большинство губернаторов в России - славные представители этой вечной неистребимой нации?" - я задал вопрос по этому утверждению, при чём тут Госдума? Ради интереса, почитайте список депутатов от "ЕР", сколько насчитаете евреев, а сколько кавказцев и азиатов.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии