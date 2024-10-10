"О чём говорить было не принято… Грозят ли России еврейские погромы?"

Да. Зря они об этом ЗАГОВОРИЛИ... Теперь пусть трясутся...

Ружеро Подземный

"Тогда почему большинство губернаторов в России - славные представители этой вечной неистребимой нации?" - я задал вопрос по этому утверждению, при чём тут Госдума? Ради интереса, почитайте список депутатов от "ЕР", сколько насчитаете евреев, а сколько кавказцев и азиатов.