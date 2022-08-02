В Челябинске автобус впечатал легковушку в железный забор

Пассажиров в общественном транспорте в этот момент не было. Странное ДТП произошло сегодня, 2 августа, в 7 утра на улице Молодогвардейцев, возле гостиницы «Виктория».
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