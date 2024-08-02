Коалиция во главе с США 314 раз нарушила в июле воздушное пространство Сирии

Global Look Press/Senior Airman Raya Feltner/Keystone Press Agency 314 нарушений со стороны так называемой международной "коалиции" во главе с США, связанные с полетами ее летательных аппаратов в районе Эт-Танф, были выявлены в Сирии за минувший месяц.
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