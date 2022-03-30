Жительницы Мордовии выразили благодарность сотрудникам Госавтоинспекции за помощь в трудной ситуации на дороге

Жительницы Мордовии выразили благодарность сотрудникам Госавтоинспекции за помощь в трудной ситуации на дороге

В МВД по Республике Мордовия поступило письмо со словами признательности в адрес сотрудников Госавтоинспекции.

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