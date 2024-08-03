Губерниев назвал чемпионку Токио-2020 Ласицкене настоящим олимпийцем

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с корреспондентом "Газеты.Ru" поддержал слова российской прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, которая назвала "космосом" мировой рекорд украинки Ярославы Магучих, и высоко отозвался о моральных качествах россиянки.