Губерниев назвал чемпионку Токио-2020 Ласицкене настоящим олимпийцем

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с корреспондентом "Газеты.Ru" поддержал слова российской прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, которая назвала "космосом" мировой рекорд украинки Ярославы Магучих, и высоко отозвался о моральных качествах россиянки.
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