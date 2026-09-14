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Царьград

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МИД Ирана опроверг заявления США о ядерной активности 10 сентября

МИД Ирана опроверг заявления США о ядерной активности 10 сентября

МИД Ирана оспаривает заявления США о ядерных работах под горой Кух-е Коланг. Исмаил Багаи на брифинге уверяет, что это лишь медийная пропаганда, и Тегеран предоставил МАГАТЭ все данные.

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