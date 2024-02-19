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Закон и Порядок

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Пророчество Никиты Михалкова сбылось: Нарусову видимо все же выгонят из Совета Федерации. Сенаторша договорилась до увольнения

Пророчество Никиты Михалкова сбылось: Нарусову видимо все же выгонят из Совета Федерации. Сенаторша договорилась до увольнения

Интересная жизнь с Vera Star Фото: newsland.com Наверняка все в курсе, что мать известной журналистки Ксении Собчак, сенатора Людмилу Нарусову, лишили права на посещение заседаний Совета Федерации, на которых будут так или иначе присутствовать документы содержащим гостайну.

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Комментарии
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Вячеслав Путилин
Нет,  все-таки  Нарусова  кое в  чем  права ...
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3 час.
ВП
Вячеслав Путилин
🤔
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3 час.
леонид жильцов
А причем тут пророчества Михалкова я об этом говорил еще как только она появилась в СФ от Тувы .
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1 час.

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