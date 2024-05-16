«Кот в мешке». При покупке квартиры в Петрозаводске легко обжечься

В городском суде рассматривают очередной иск к группе компаний «Сана» Текст, фото: Антонина Кябелева В судах Карелии рассматривается несколько похожих исков, связанных с претензиями граждан к группе компаний «Сана», возникшим при покупке квартир.
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