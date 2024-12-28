❗️Уничтоженное скопление различной военной техники боевиков ВСУ, где-то на фронте💥 🎥Кадры со стороны противника #ВСУ #БМП #Урал #Техника #Украина.
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❗️Уничтоженное скопление различной военной техники боевиков ВСУ, где-то на фронте💥 🎥Кадры со стороны противника #ВСУ #БМП #Урал #Техника #Украина.
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