Ростех предложил ввести отсрочку от армии для выпускников колледжей и вузов

Госкорпорация «Ростех» предложила ввести для трудоустраивающихся на предприятия Оборонно-промышленного комплекса (ОПК) выпускников средних специальных и высших учебных заведений годовую отсрочку от армии.
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