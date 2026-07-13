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Регионы России

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Ученые СПбГУ создали пленку для защиты аккумуляторов от возгорания

Ученые СПбГУ создали пленку для защиты аккумуляторов от возгорания

Российские ученые из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) разработали инновационную полимерную пленку для защиты аккумуляторов смартфонов и другой техники от перегрева и возможного возгорания.

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