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Ефимов: в московском Крюкове завершено строительство ФОК «Горизонт»

Ефимов: в московском Крюкове завершено строительство ФОК «Горизонт»

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о завершении строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса «Горизонт» в районе Крюково.

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