Ефимов: в московском Крюкове завершено строительство ФОК «Горизонт»

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о завершении строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса «Горизонт» в районе Крюково.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии