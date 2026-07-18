Минобороны: Силы ПВО сбили 105 беспилотников ВСУ за 12 часов

Фото: Shutterstock В период с 08:00 до 20:00 пятницы, 17 июля, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 105 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионами страны, а также над Азовским и Черным морями.