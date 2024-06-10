Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Балу -
    Вот так вот обгажиая других манипуляторы и работают... Аффтар!!!... А ведь ты провокатор...Как они это делаю...
  • Юрий Золотарев
    Аффтар, мать твою! Себя назови! ЧтО ты к Подоляке прицепился? Завидуешь? Ты сделай хоть сотую часть того, что удаётся...Как они это делаю...
  • юра федулов
    Похоже, что этот канал и есть провокатор...Надо проследить все его материалы.Как они это делаю...

Почему европейцы "лезут на войну"?

Почему европейцы "лезут на войну"?

На пленарном заседании ПМЭФ-24 с участием Путина Сергей Караганов сказал о новой европейской проблеме достаточно четко, вот цитаты:"… Америке выгодна эта война, и они будут её продолжать, погнав на убой украинцев и добивая их, а сейчас они погонят на убой ещё и европейцев".

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Комментарии
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Александр Семенов
&quot;Значит, нужно потерпеть агрессивные европейские настроение некоторое время, лет десять...&quot; Вспомнил Некрасова: &quot;Вынесет все этот русский народ! Вынесет все, и широкую, ясную, Грудью дорогу проложит себе. Жаль только, жить в эту пору прекрасную Уж не придется ни мне, ни тебе.&quot;
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6 час.
АА
Алекс Архипов
Решительней надо быть, вот и не полезли бы. А когда шаг вперед, два шага назад... Все попрут.
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6 час.
Наталия
&quot;Шагают бараны в ряд. Бьют барабаны! Для барабанов шкуры дают сами бараны!&quot; (Бертольд Брехт). Это можно сказать и об Украине, и о  Европе.
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5 час.

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