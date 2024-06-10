На пленарном заседании ПМЭФ-24 с участием Путина Сергей Караганов сказал о новой европейской проблеме достаточно четко, вот цитаты:"… Америке выгодна эта война, и они будут её продолжать, погнав на убой украинцев и добивая их, а сейчас они погонят на убой ещё и европейцев".
Почему европейцы "лезут на войну"?
Комментарии
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Александр Семенов
"Значит, нужно потерпеть агрессивные европейские настроение некоторое время, лет десять..." Вспомнил Некрасова: "Вынесет все этот русский народ! Вынесет все, и широкую, ясную, Грудью дорогу проложит себе. Жаль только, жить в эту пору прекрасную Уж не придется ни мне, ни тебе."
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6 час.
АА
Алекс Архипов
Решительней надо быть, вот и не полезли бы. А когда шаг вперед, два шага назад... Все попрут.
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6 час.
Наталия
"Шагают бараны в ряд. Бьют барабаны! Для барабанов шкуры дают сами бараны!" (Бертольд Брехт). Это можно сказать и об Украине, и о Европе.
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5 час.
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