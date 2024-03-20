Авиаторы и спасатели МЧС России оттачивают мастерство в арктических условиях

Каждый пилот и спасатель должен быть готов к тому, что спасение может происходить в экстремальных условиях.
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