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Царьград

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Инвестиции в Нижегородской области упадут на четверть в 2026 году

Инвестиции в Нижегородской области упадут на четверть в 2026 году

Капитальные вложения в Нижегородской области по итогам 2026 года прогнозируются в объеме 627,3 млрд рублей — на 25% меньше, чем годом ранее, когда показатель составил 742,8 млрд рублей.

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