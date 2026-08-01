Балалар бакчасына йөрүче нәниләр тәрбияче апаларының туена килгән - «мимимишный» мизгел

«Саба-информ» социаль челтәрләргә бик матур бер видео урнаштырды. Анда Байлар Сабасының «Балачак» балалар бакчасында тәрбияләнүче нәниләр үзләренең яраткан тәрбияче апаларын туй көне белән котларга килгәннәр.
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