В выловленной в Тверской области рыбе нашли возбудителей паразитарных заболеваний

Возбудители паразитарных заболеваний рыб выявлены специалистами Тверской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» при проведении исследований биоматериала в рамках государственного эпизоотологического мониторинга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии