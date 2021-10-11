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На Украине представили «план» победы над Россией

На Украине представили «план» победы над Россией

Украина может одержать «победу» над Россией, если Киеву поможет Вашингтон. Об этом заявил бывший глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин, передает «Обозреватель».

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