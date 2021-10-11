На Украине представили «план» победы над Россией

Украина может одержать «победу» над Россией, если Киеву поможет Вашингтон. Об этом заявил бывший глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин, передает «Обозреватель».
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