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«Королева на море»: Наталья Стефаненко показала фигуру и рассказала о сюрпризе мужа

«Королева на море»: Наталья Стефаненко показала фигуру и рассказала о сюрпризе мужа

Телеведущая и актриса Наталья Стефаненко порадовала поклонников кадрами из итальянского отпуска. Звезда программы «Снимите это немедленно!» позирует в надувном бассейне и на фоне моря с бокалом шампанского, демонстрируя подтянутую фигуру.

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