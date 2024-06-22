Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ПУТИН СПАСАЕТ УКРАИНУ И НАТО. ЗАЧЕМ?

ПУТИН СПАСАЕТ УКРАИНУ И НАТО. ЗАЧЕМ?

Мирные предложения президента России Владимира Путина, которые на Западе назвали условно "мир в обмен на землю", на самом деле ничего нового для Запада не содержат.

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Комментарии
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Н
Николай
&quot;...проведении референдума о присоединении к России,...&quot; - ХА-ХА-ХА!!! Русских и прорусских там: кого уничтожили, кто уехал, кого перепрограммировали - от младенцев до 45 лет - бандеровцы - 30 лет перевоспитывали! Это  показывает и пример СССР: в 1947 году почти ВСЕ были советские люди! Наверное, последняя карта - вполне приемлемый вариант!!! И никаких референдумов! Со всеми предшествующими условиями ВВП!!!
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