ПУТИН СПАСАЕТ УКРАИНУ И НАТО. ЗАЧЕМ?

Н

Николай

"...проведении референдума о присоединении к России,..." - ХА-ХА-ХА!!! Русских и прорусских там: кого уничтожили, кто уехал, кого перепрограммировали - от младенцев до 45 лет - бандеровцы - 30 лет перевоспитывали! Это показывает и пример СССР: в 1947 году почти ВСЕ были советские люди! Наверное, последняя карта - вполне приемлемый вариант!!! И никаких референдумов! Со всеми предшествующими условиями ВВП!!!