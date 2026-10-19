Она уже поступила в продажу в Китае Компания Xiaomi незаметно выпустила доступную стиральную машину с верхней загрузкой, о которой мы уже писали, а теперь появились новые детали.
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