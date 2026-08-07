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«Спартак» с Даку обязан выиграть РПЛ, а не только составить конкуренцию «Зениту». Семин о красно-белых

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что «Спартак» способен выиграть РПЛ после трансфера форварда Мирлинда Даку .

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