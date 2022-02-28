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«ЕС только что открыто объявил нам войну?»

«ЕС только что открыто объявил нам войну?»

Ожидаемое от Европки. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам экстренного заседания Совета ЕС заявляет, что "Россия будет изолирована международным сообществом", что министры иностранных дел 27 стран - членов Евросоюза утвердили полное закрытие воздушного пространства для РФ ("Ни один российский самолёт не сможет взлетать с европейских аэродромов или садиться на них"), отключение ряда российских банков от системы SWIFT, запрет Russia Today и Sputnik, расширение персонального санкционного списка.

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