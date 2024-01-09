В Новом Уренгое кадровый центр сменил номера телефонов

С нового года в кадровом центре «Работа России» в Новом Уренгое изменились номера телефонов. Объявление о том, что прежние номера не действуют, опубликовали на официальной странице центра занятости в соцсетях.
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