У «Баварии» 33 подряд домашних матча без поражений на первом этапе ЛЧ – 31 победа и 2 ничьи. Клуб повторил рекорд «Барселоны»

Мюнхенцы обыграли «ПСЖ» (1:0) в 5-м туре Лиги чемпионов УЕФА. Клуб продлил домашнюю беспроигрышную серию в рамках первого этапа турнира (учитываются матчи групповой стадии при прошлом формате и игры общего раунда при текущем) до 33 матчей – 31 победа и 2 ничьи.
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