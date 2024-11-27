У «Баварии» 33 подряд домашних матча без поражений на первом этапе ЛЧ – 31 победа и 2 ничьи. Клуб повторил рекорд «Барселоны»

Мюнхенцы обыграли «ПСЖ» (1:0) в 5-м туре Лиги чемпионов УЕФА. Клуб продлил домашнюю беспроигрышную серию в рамках первого этапа турнира (учитываются матчи групповой стадии при прошлом формате и игры общего раунда при текущем) до 33 матчей – 31 победа и 2 ничьи.