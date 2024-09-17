В Кишиневе ожидают прибытия более 65 международных делегаций

Более 65 международных делегаций в ближайшее время прибудут в Кишинев и примут участие в 5-й Министерской конференции Платформы партнерства Республики Молдова, организованной под патронажем премьер-министра Дорина Речана.
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