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Китай обвинил Помпео в злонамеренности и лжи

Китай обвинил Помпео в злонамеренности и лжи

Представитель Китая заявил, что неправильные высказывания бывшего госсекретаря США Майка Помпео, касающиеся тайваньского региона Китая, стали еще одним напоминанием о его истинной природе и злых намерениях, сообщает 4 марта агентство Синьъуа.

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