Китай обвинил Помпео в злонамеренности и лжи

Представитель Китая заявил, что неправильные высказывания бывшего госсекретаря США Майка Помпео, касающиеся тайваньского региона Китая, стали еще одним напоминанием о его истинной природе и злых намерениях, сообщает 4 марта агентство Синьъуа.