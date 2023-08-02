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Потеряет право называться королевой: что станет с Камиллой после смерти Карла

Потеряет право называться королевой: что станет с Камиллой после смерти Карла

Эксперт разъяснил, что ждет супругу Карла. Король Карл и королева Камилла LEGION-MEDIAХотя члены британской королевской семьи славятся своим долголетием, британцы не уверены, что царствование короля Карла окажется сколько-нибудь продолжительным.

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