Советник Уолтц: США ждут от Киева возмещения средств за военную помощь

Советник по национальной безопасности президента США Майк Уолц заявил на Fox News, что Владимир Зеленский поступил бы «очень мудро», если бы принял предложенную Трампом сделку о предоставлении США половины украинских редкоземельных минеральных ресурсов в обмен на постоянную поддержку.