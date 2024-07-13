В МАЗе назвали причину потери 20 минут на 9-м этапе «Шелкового пути»Шелковый путьГонщик МАЗ-СПОРТавто Сергей Вязович рассказал о проблемах, стоивших ему два десятка минут на 9-м этапе «Шелкового пути-2024».
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