В МАЗе назвали причину потери 20 минут на 9-м этапе «Шелкового пути»Шелковый путьГонщик МАЗ-СПОРТавто Сергей Вязович рассказал о проблемах, стоивших ему два десятка минут на 9-м этапе «Шелкового пути-2024».