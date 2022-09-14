Засыпанная 40 лет назад речка рвется наружу через асфальт на проспекте Косыгина

На проспекте Косыгина в Санкт-Петербурге регулярно образуются провалы. Как передало интернет-сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб», после завершения ремонтных работ на одном участке, трещины тут же появляются на другом.