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Засыпанная 40 лет назад речка рвется наружу через асфальт на проспекте Косыгина

На проспекте Косыгина в Санкт-Петербурге регулярно образуются провалы. Как передало интернет-сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб», после завершения ремонтных работ на одном участке, трещины тут же появляются на другом.

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