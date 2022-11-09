Ученые разобрались, в каком месте мозга включается длительная спячка для полетов в космос: Новости ➕1, 09.11.2022

Группа нейронов, ответственных за включение и выключение состояния гибернации, находится в гипоталамусе, рассказал доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН Юрий Бубеев.
Группа нейронов, ответственных за включение и выключение состояния гибернации, находится в гипоталамусе, рассказал доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН Юрий Бубеев.
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