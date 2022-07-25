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В Роскосмосе считают, что OneWeb столкнется с дефицитом финансов из-за антироссийских санкций. Но ей не дадут обанкротиться из-за того, что низкоорбитальные спутники «имеют выраженный военный потенциал»

В Роскосмосе считают, что OneWeb столкнется с дефицитом финансов из-за антироссийских санкций. Но ей не дадут обанкротиться из-за того, что низкоорбитальные спутники «имеют выраженный военный потенциал»

В головном экономическом научно-исследовательском институте Роскосмоса — «Организации "Агат"» — заявили, что британский оператор спутниковой связи OneWeb неминуемо столкнется с дефицитом финансов из-за санкций, который были введены в отношении России.

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