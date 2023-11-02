Google запустила домен верхнего уровня .ing — цена адресов доходит до $130 000 в год

Google выпустил новое и действительно интересное доменное расширение верхнего уровня: .ing. Можно предположить, что частный бизнес и различные компании проявят интерес к этому новому домену, поскольку он представляет общее окончание в английском языке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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