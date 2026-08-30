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Дорожные работы скорректировали маршрут автобуса в Мужах

Дорожные работы скорректировали маршрут автобуса в Мужах

В селе Мужи скорректируют маршрут автобуса. Это связано с дорожными работами на улице Уральской, сообщили в администрации Шурышкарского района.

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