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Регионы России

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Главу фонда «Дом с маяком» доставили на допрос по делу о фейках о российской армии

Главу фонда «Дом с маяком» доставили на допрос по делу о фейках о российской армии

Лиду Мониаву, руководителя известного благотворительного фонда «Дом с маяком», доставили в Следственный комитет для допроса в связи с делом о распространении недостоверных сведений о Вооружённых силах Российской Федерации.

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