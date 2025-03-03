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Медведчук — о скандале в Белом доме: Трамп раскусил подлость Зеленского

Медведчук — о скандале в Белом доме: Трамп раскусил подлость Зеленского

Скандал в Овальном кабинете показал, что американский лидер Дональд Трамп и вице-президент США Джей ди Вэнс раскусили подлость Владимира Зеленского, заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

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