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Царьград

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Доцент Опарин объяснил, почему цельнозерновая овсянка полезнее геркулеса

Доцент Опарин объяснил, почему цельнозерновая овсянка полезнее геркулеса

Доцент Роман Опарин из Государственного университета просвещения заявил, что цельнозерновая овсянка более полезна, чем геркулес, благодаря сохранению всех структурных компонентов зерна и более низкому гликемическому индексу.

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