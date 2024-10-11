Юрист Данилова: количество разводов увеличивается в феврале-марте

Основными причинами расторжения брачных союзов являются следующие факторы: отсутствие взаимопонимания между супругами, совместное проживание с родственниками, затруднительное финансовое положение, случаи измен, обмана, злоупотребление одного из супругов алкогольными напитками, игромания, семейное насилие и прочие ситуации, которые невозможно перечесть.
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