Юрист Данилова: количество разводов увеличивается в феврале-марте

Основными причинами расторжения брачных союзов являются следующие факторы: отсутствие взаимопонимания между супругами, совместное проживание с родственниками, затруднительное финансовое положение, случаи измен, обмана, злоупотребление одного из супругов алкогольными напитками, игромания, семейное насилие и прочие ситуации, которые невозможно перечесть.