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Малые города, часть III: в инфраструктурно-туристическое будущее — с яркой фантазией, холодной головой и государственной помощью

Малые города, часть III: в инфраструктурно-туристическое будущее — с яркой фантазией, холодной головой и государственной помощью

Малый город, как и малое предприятие, может быть не только самодостаточным, но и прибыльным. Но без трезвых экономических расчетов, устойчивого бизнес-энтузиазма и финансово-маркетинговой господдержки ему не обойтисьРассказывая BFM.

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