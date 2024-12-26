Театр «Эрмитаж» представит премьеру «Лес. Частный случай» по пьесе Островского

В Московском театре «Эрмитаж» состоится премьера спектакля «Лес. Частный случай» по пьесе А. Н. Островского в постановке художественного руководителя театра, народного артиста Российской Федерации Михаила Левитина.
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